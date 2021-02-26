Белоруссия запустит массовое производство «Спутника V» в конце марта 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссия намерена запустить масштабное промышленное производство российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в конце марта текущего года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил глава белорусского министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич в ходе беседы с журналистами.

- В настоящее время наши специалисты тщательно все проверяют, проводят необходимые исследования. Потом отдадим российской стороне в течение одного месяца, они все сверят и подтвердят идентичность вакцины от коронавируса. В конце этого марта уже будет разливаться промышленная партия на территории республики, - сообщил министр.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Белоруссии уже изготовили пробную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Дмитрий Пиневич напомнил, что республика первой в мире провела клинические исследования данного препарата за пределами РФ и первой зарегистрировала вакцину.