Депутат Никонов ответил, нужно ли ставить памятник его деду, Вячеславу Молотову
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Внук легендарного председателя Совнаркома и министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, депутат российской Государственной думы Вячеслав Никонов объяснил, нужно ли ставить памятник его деду. В эфире Радио «Комсомольская правда» в пятницу, 26 февраля, политолог отметил, что не видит в этом необходимости.
- Многие считали моего дела великим деятелем, включая тех людей, с которыми он встречался, будь то Рузвельт, Черчилль или де Голль. Однако у него неоднозначная репутация в истории нашей страны. Установка памятника вызовет еще больше эмоций, чем установка памятника Дзержинскому. Наверное, не стоит этого делать, - сказал депутат в интервью Владимиру Торину.
Вячеслав Никонов отметил, что памятников Молотову было очень много, но в 1957 году его стали считать «врагом партии», поэтому большую часть монументов снесли. Они из сохранившихся памятников депутат Госдумы видел недавно в Крыму, в Никитском парке.
Вячеслав Никонов также ответил на вопрос о том, как он относится к образу своего известного дедушки.
- Как вы относитесь к образу своего деда? Понятно, что вы его любите, вы неоднократно об этом говорили. Но больше всех стоит именно его подпись на различных таких расстрельных документах.
В. Никонов:
- Потому что он был председателем правительства Советского Союза, в 30-е годы. И как председатель Совнаркома он был председательствующим на всех заседаниях Политбюро, где рассматривались эти списки. Поэтому, да, его подписи стоят под протоколами заседаний Политбюро, где утверждались эти списки.
- Что вы думаете по этому поводу?
В. Никонов:
- Невозможно оправдывать репрессии.