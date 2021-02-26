Ученый сообщил, что крепкий иммунитет к коронавирусу является наследственным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С самого начала пандемии всех мучает вопрос: почему одни люди болеют коронавирусом и даже не замечают этого, а другие переносят болезнь крайне тяжело. Оказывается, все дело в генах.

О том, как работает этот механизм, kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В нашем организме есть особые молекулы HLA первого типа (HLA 1). Они бывают трех типов - A, B и C и имеют множество генетических вариантов, которые наследуются от родителей.

-Это наследие формирует индивидуальный генетический профиль человека и у каких-то людей этот профиль сформирован таким образом, что он максимально эффективен по отношению к вирусу SARS-CoV-2, - объясняет Николай Крючков.

Таким людям, условно говоря, повезло. Их иммунная система гораздо эффективнее реагирует на вирус COVID-19. И, как следствие, они легче переносят инфекцию.