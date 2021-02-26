В ИК-6 в Коломне опровергли информацию о прибытии Навального в колонию Фото: REUTERS

Представитель Исправительной колонии № 6 в Коломне опровергла информацию о том, что в данное исправительное учреждение доставили Алексея Навального. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет издание РИА Новости.

- Нет, этого осужденного нам не доставляли, - сообщила представитель колонии, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН России в колонию, однако адвокату пока что не сказали, в какое именно исправительное учреждение отправили блогера.

Чуть позже директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что Навальному в колонии, где он будет отбывать наказание, ничего не угрожает.

Напомним, в начале февраля суд в Москве приняли решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Суд отправил блогера в колонию общего режима на 3,5 года по делу «Ив Роше».