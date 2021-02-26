Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный в 2021 году состоится 25 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый в текущем году запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный состоится 25 марта 2021 года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила пресс-служба компании «Главкосмос», которая входит в государственную корпорацию «Роскосмос».

Сообщается, что все 36 спутников связи уже доставили в аэропорт Игнатьево в Благовещенске. Космические аппарата транспортировали на самолете Ан-124-100.

- Подготовка к запланированному в марте запуску спутников стартует уже 27 февраля. Спутники запустят с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», - говорится в сообщении организации.

Сотрудники космического центра «Восточный» уже доставили космические аппараты на космодром. Накануне компания OneWeb объявляли, что запуск очередной партии ее спутников связи пройдет в марте 2021 году.

За текущий год «Роскосмос» намерен осуществить восемь запусков по программе OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру.