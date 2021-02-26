Зеленский на месяц отстранил от должности главу Конституционного суда Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда государства Александра Тупицкого от должности сроком на один месяц с 28 февраля. Об этом в пятницу, 26 февраля, говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте его офиса.

- Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц, - говорится в документе.

Напомним, что в декабре минувшего 2020 года Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от исполнения обязанностей судьи Конституционного суда на два месяца. Представитель украинского лидера в суде заявил тогда, что это является не увольнением судьи, а только временной мерой. При этом Конституционный суд посчитал, что Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий, подписав данный указ. В этом месяце решение отстранить Тупицкого от должности судьи оспорили в Верховном суде.