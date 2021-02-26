В Роспотребнадзоре дали совет, как не отравиться уличной едой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору уличной еды. Эти правила помогут приобрести качественный продукт и избавят от проблем с пищеварением.

У каждого предприятия общественного питания, продающего еду на вынос, должны быть документы, подтверждающие безопасность товара. Вся информация иметься в открытом доступе, а сведения о свидетельстве опубликованы на сайте Росаккредитации.

Осмотритесь по сторонам и убедитесь, что в ларьке есть холодильник, мойка, посуда, моющие и дезинфицирующие средства.

Если блюда готовятся на мангале или углях, то полуфабрикаты должны быть изготовлены в стационарных предприятиях. Подаются готовые продукты в сетях быстрого питания исключительно в одноразовой посуде.

Не лишним будет удостовериться, что торговая точка подключена к водопроводу и канализационной сети, а работники выглядят чисто и опрятно.

В ведомстве напомнили, что шаурма, донер, кебабы, шашлыки, бургеры и другие продукты быстрого питания могут стать источником сальмонеллеза, пищевой токсикоинфекции и дизентерии, сообщает телеканал «360».

Часто продавцы используют различные специи, чтобы замаскировать неприятные запахи. Избыток специй может указывать на недоброкачественность продукта.

В Роспотребнадзоре посоветовали покупать продукцию на вынос только в тех местах, где соблюдаются правила гигиены и приготовления пищи.