СНБО Украины ввел санкции «по всем возможным пунктам» против десяти лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции «по всем возможным пунктам» против десяти лиц. Ограничения затронули в том числе бывшего министра внутренних дел страны Виталия Захарченко и экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, которые занимали свои посты при Януковиче. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов после заседания Совета.

Сообщается, что санкционные меры также распространяются на некоторых украинских военнослужащих. Ограничения были наложены в рамках дела о расследовании фактов финансирования терроризма.

Помимо Захарченко и Якименко, санкции также коснулись бывшего контр-адмирала Дениса Березовского, генерал-майора Станислава Шапортова, генерал-майора юстиции Сергея Нянчура, генерал-майора Юрия Катовского, генерал-майор Владимира Товского, майора Валентина Ханжи, вице-адмирала Сергея Елисеева и контр-адмирала Дмитрий Шакура. Всех их лишили государственных наград и званий. Санкции против военнослужащих вводят максимальные, по всем 13 пунктам.