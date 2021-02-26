Секретарь СНБО посоветовал украинцам отказаться от второго гражданства Фото: REUTERS

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал гражданам Украины выйти из какого-либо второго гражданства, чтобы «не иметь проблем в будущем». Об этом он заявил в пятницу, 26 февраля, по итогам заседания Совета.

Данилов сообщил, что СНБО будет обладать информацией обо всех гражданах, у которых есть второе гражданство.

- Что касается тех, кто имеет депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате СНБО, у кого есть двойное или множественное гражданство, советую в самое ближайшее время от него отказаться, чтобы не создавать себе неприятности в будущем, - заявил секретарь органа власти.

По его словам, правительство Незалежной в течение двух месяцев разработает некий механизм по выявлению двойного гражданства у жителей страны.

Алексей Данилов привел в пример украинского предпринимателя Игоря Коломойского, у которого есть второе гражданство. Секретарь СНБО заявил, что бизнесмен из-за этого не сможет занимать какую-либо государственную должность.

Напомним, в начале этого года в Верховную Раду был внесен законопроект, в котором указываются ограничение в правах для тех украинцев, у кого есть паспорта «страны-агрессора», в том числе России.