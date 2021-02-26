Политолог Соловейчик объяснил, почему «Спутник V» в Германии назвали экспортным хитом

Интерес к российской вакцине стремительно растет в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие СМИ заговорили о том, что российская вакцина «Спутник V» становится настоящим экспортным хитом. Венгрия выдала разрешение на применение вакцины в стране. Интерес стали проявлять Хорватия, Словакия и Чехия.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, высокая оценка, которая дана российской вакцине в известном немецком издании Süddeutsche Zeitung – это очень важный момент.

- Скорее всего, к подобной оценке прислушаются в других странах. Это отличный вклад в дело популяризации российской вакцины в Центральной Европе, - заключил политолог в беседе с ФАН.

Ранее, в Японии оценили эффективность «Спутник V». Японский аналитик призвал задействовать российскую вакцину в стране в среднесрочной перспективе.

Ученые многих стран признают, что российская вакцина действительно эффективна. Результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показали эффективность 91,6%, а среди людей старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев.