Amnesty International объяснила отказ считать Навального «узником совести» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная правозащитная организация Amnesty International решила больше не называть Алексея Навального «узником совести» не под давлением извне, а после тщательного анализа высказываний блогера. Об этом в пятницу, 26 февраля, говорится на сайте организации.

Напомним, статус «узника совести» Навальному присвоили полтора месяца назад, однако 23 февраля Amnesty International отказалась считать блогера таковым, ссылаясь на его высказывания в 2000-х годах.

- Заявления о том, что решение по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности. Подобные заявления не учитывают нашу четко определенную внутреннюю политику. Amnesty решила пересмотреть это дело и провела тщательный анализ доказательств после того, как внутри движения была высказана обеспокоенность по поводу упоминания о Навальном как об узнике совести, учитывая его комментарии в прошлом, - говорится в сообщении.

Представители Amnesty International отметили, что после внимательного анализа они пришли к выводу, что допустили ошибку в первоначальном определении.

Как писал сайт kp.ru, суд в Москве 2 февраля принял решение заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.