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Пентагон отказался раскрывать число пострадавших при авиаударе по Сирии

Авиаудар США уничтожил девять объектов, еще два частично разрушил
Ксения АНУФРИЕВА
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Пентагон отказался раскрывать число пострадавших при авиаударе по Сирии

Пентагон отказался раскрывать число пострадавших при авиаударе по Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе авиаудара американские военно-воздушных сил по территории Сирии были уничтожены девять объектов, еще два были частично разрушены. Об этом в пятницу, 26 февраля, в ходе беседы с журналистами сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

При этом он отказался называть число пострадавших при данной атаке.

- Два F-15 сбросили семь высокоточных снарядов, полностью были уничтожены девять объектов и два частично разрушены. Это лишило их возможности функционировать. Мы располагаем предварительной информацией по пострадавшим на месте удара, однако я не смогу обсуждать дополнительные детали сейчас, поскольку мы еще проводим оценку операции, - сообщил Джон Кирби.

Напомним, ранее Пентагон сообщил, что американские ВВС нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

МИД Сирии решительно осудил американский авиаудар по прилегающим к Ираку районам в провинции Дейр-эз-Зор, назвал атаку проявлением «трусливой американской агрессии». Россия также осудила данную атаку.