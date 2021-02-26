Что происходит в ЦСКА перед игрой против "Локомотива": последние новости на 26 февраля 2021

ЦСКА сыграет против "Локомотива" матч 20 тура чемпионата России по футболу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский ЦСКА перед рестартом сезона в Премьер-Лиге успел уже неделю назад провести матч на Кубок России. Команда Виктора Ганчаренко успешно прошла барьер 1/8 финала, победив СКА Хабаровск 2:0. И теперь в битве с "Локомотивом" готовится показать класс как вторая команда РФПЛ.

За сутки до матча против "Локомотива" стало известно о перемене даты поединка ЦСКА. Встреча с "Ахматом" пройдет 6 марта на ВЭБ Арене, а не 8 числа, как планировалось ранее, сообщила пресс-служба армейцев. Причина - выход армейцев в четвертьфинал Кубка России.

А вот звездный новичок ЦСКА Соломон Рондон перед этой игрой признался в интервью клубной пресс-службе - вернулся, потому что хотел играть:

- Весь мир задела эта ситуация с пандемией коронавируса, И Китай сильнее всех, там чемпионат до сих пор заморожен. Мне же хотелось играть, продолжать футбольную карьеру, поэтому я с радостью согласился на предложение ПФК ЦСКА. Я переехал в Китай ради блага своей семьи, своих детей, но теперь настало время вернуться.

А вот президент ЦСКА Евгений Гинер получил новую высокую должность. Он вошел в исполком РФС, став вице-президентом организации.

Матч ЦСКА - Локомотив пройдет завтра, 27 февраля, и начнется в 19:00 по московскому времени.