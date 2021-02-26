Депутат Менделевич объяснил, почему психологическую помощь нужно включить в ОМС Фото: Shutterstock

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич уверен, что психологическую помощь нужно включить в полис ОМС. Россияне должны иметь возможность посещать психологов бесплатно, особенно это актуально во время пандемии.

- Изоляция привела к серьезным проблемам у людей. Результаты многих исследований показывают, что неблагополучные психические состояния фиксируются не только у пациентов, но и у врачей, - отмечает Менделевич в беседе с ФАН.

Число людей, которые нуждаются в психологической помощи, растет с каждым днем. В России есть психиатрические службы, но у них иное направление работы.

- А вот как таковой службы психологической помощи нет. Некая работа ведется, но этого мало. Очень важно внести в программу госгарантий пункт оказания психологической помощи. Для этого следует пригласить в медучреждения профильных специалистов, - отметил парламентарий.

В момент пандемии число людей с тревожными расстройствами увеличилось на 10-20%, в зависимости от региона. А в Москве с весны до зимы 2020 года в службы психологической помощи обратились на 28% больше людей, чем годом ранее.

Ранее психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил, почему после перенесенного COVID-19 многие пациенты испытывают повышенную тревожность, панические атаки и депрессию, пишет Rt.