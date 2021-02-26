Жириновский предсказал смену власти в Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал смену власти в Армении на фоне происходящих в республике событий. В эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Государственной думы России выразил мнение о том, что посадить конфликтующие в Армении стороны за «круглый стол» и организовать переговоры в республике не получится.

- Нашлись чудаки, которые говорят: надо провести срочно круглый стол, надо всех посадить за переговоры. Вы видите, уже заседание парламента не состоялось, поскольку партия Пашиняна не приходят и не открывают его. Армения в той части света находится, где все вопросы решаются силой, - отметил Владимир Жириновский.

Председатель ЛДПР считает, что смена власти в Армении является неизбежной. По его прогнозу, в ближайшие дни жители республики проснутся в формате нового политического режима.

По мнению Жириновского Никол Пашинян в скором времени может сбежать за границу или «спрятаться» в американском посольстве.

- Смена неизбежна. И это не обязательно пророссийские будут. В любом случае это не пронатовские. Ибо пронатовские, проамериканские – они у власти, в лице Пашиняна, - добавил российский политик.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне военные в Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и всего правительства. По их мнению, кабмин более «не способен принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Пашинян в свою очередь назвал это попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС, после чего вышел на улицу со своими сторонниками. Противники премьера также устроили массовые протест, разбив палатки около парламента в Ереване.

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