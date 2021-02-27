Большунов пока что не выиграл медалей на ЧМ-2021 по лыжным гонкам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тренеры сборной России по лыжным гонкам определились с составом команды на второй вид программы чемпионата мира 2021 года. В субботу, 27 февраля, мужская и женская команды выступят в Оберстдорфе в скиатлоне. Это - специфическая гонка, где в середине дистанции спортсмен меняет пару лыж и стиль лыжного хода.

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта предоставила данные о составе нашей команды на предстоящие гонки. Сначала на старт выйдут женщины на дистанцию в 15 километров. Нашу команду представят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко. После них в бой пойдут мужчины на 30 километров. И тут у нас в заявке - главный фаворит турнира в любом виде программы Александр Большунов. Ему компанию составят Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.

Посмотреть прямую трансляцию женской гонки можно будет на каналах "Матч ТВ" и "Евроспорт", начиная с 13:45 по Москве. А в 15:30 будет дан старт для мужчин. Пока что у сборной России нет медалей на ЧМ - в мужском спринте Александр Большунов занял четвертое место, а Сергей Устюгов стал пятым. Девушки не смогли выйти в финал соревнований.