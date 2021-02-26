Зеленский поблагодарил Байдена за непризнание Крыма частью России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил нового американского лидера Джозефа Байдена за поддержку Украины и непризнание Крыма частью России. Об этом глава Незалежной написал на своей странице в социальной сети Twitter в пятницу, 26 февраля.

- Благодарен Джозефу Байдену за его заявление о том, что Крым является частью Украины. Вот для чего и нужно это стратегическое партнерство. Украинская сторона высоко ценит поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно – падаем, - написал Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Джозеф Байден заявил, что США никогда не признают Крым частью России, а также что Вашингтон будет работать над привлечением РФ к «ответственности за агрессию» на Украине.

Полуостров Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей полуострова и Севастополя.