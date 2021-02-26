Песков назвал решение по памятнику на Лубянской площади прерогативой властей Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о том, должен ли быть установлен какой-либо памятник на Лубянской площади в Москве – это прерогатива столичных властей. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Это было и остается прерогативой города, - сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос агентства ТАСС о том, поддерживают ли федеральные власти предложение мэра Москвы Сергея Собянина оставить площадь без изменений.

Напомним, сегодня градоначальник сообщил, что после двух дней голосования стало очевидно, что общественное мнение по поводу памятника на Лубянской площади в Москве разделилось примерно пополам. Поэтому Сергей Собянин предложил пока что оставить площадь в нынешнем виде, без памятника.

Как сообщал сайт kp.ru, в голосовании об установке памятника приняли участие более 100 тысяч жителей Москвы. К вечеру вчерашнего дня за возведение монумента князю Александру Невскому проголосовал 51% москвичей, а за установку памятника революционеру Феликсу Дзержинскому проголосовали 49%.