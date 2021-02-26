На Украине отключили новый канал «Первый Независимый» сразу после выхода в эфир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине отключили от спутникового вещания новый телеканал «Первый Независимый», который сегодня создали журналисты закрытых Зеленских каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Отключили канала сразу после его первого выхода в эфире, сообщили журналисты на сайте телеканала.

- Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Отключили по требованию СБУ. Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на любые соглашения. Власть оказывает давление на всех наших партнеров, - говорится в заявлении.

Журналисты назвали такое действия властей незаконными и заявили, что будут обжаловать их. Они призвали прекратить расправу над неугодными СМИ и не принимать политически мотивированные решения в отношении журналистов.

Напомним, в начале февраля Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против нескольких украинских телеканалов.