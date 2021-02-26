Валиева и Туктамышева выйдут на лед раньше Косторной на КП финала КР по фигурному катанию 2021

Алена Косторная. Фото: REUTERS

В субботу, 27 февраля, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" начнутся соревнования финала Кубка России по фигурному катанию 2020/2021. Этот турнир станет главным для всех спортсменов в сезоне - по его итогам назовут состав сборной на чемпионат мира 2021. И уже определены стартовые номера фигуристок в женском одиночном катании на короткую программу.

Алена Косторная закроет прокаты, получив 12-й стартовый номер. При этом, у Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой и вовсе места в первой разминке. Соответственно номер 5 и 4 в протоколе.

Начало короткой программы у девушек на финале Кубка России по фигурному катанию - в 18:05 по московскому времени. Прямую трансляцию прокатов можно будет увидеть в эфире и на сайте Первого канала.

СПРАВКА "КП"

Стартовый протокол женщин в финале Кубка России по фигурному катанию 2021

Первая разминка: 1. Анна Фролова, 2. Мария Талалайкина, 3. Софья Самодурова, 4. Елизавета Туктамышева, 5. Камила Валиева, 6. Анастасия Тараканова

Вторая разминка: 7. Майя Хромых, 8. Елизавета Нугуманова, 9. Ксения Цибинова, 10. Камила Султанмагомедова, 11. Дарья Усачева, 12. Алена Косторная