Аксенов: жена Зеленского регулярно платит коммуналку за квартиру в «оккупированном» Крыму Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за находящуюся на полуострове недвижимость, принадлежащую супруге президента Украины Владимира Зеленского, производится владельцем регулярно. Об этом глава региона рассказал в пятницу, 26 февраля, в эфире телеканала «Россия 24».

- Могу сказать, что супруга Владимира Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Крыма, задолженности по коммунальным платежам нет, значит «оккупантам» он все платит активно и спокойно. Ничего не смущает. Ну, держит недвижимость на случай, если придется просить политического убежища у нас, - сказал Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил также, что жена Зеленского и сам президент Украины не обладают преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму. А получить гражданство, по словам Аксенова, они могут, только если обратятся к Владимиру Путину.

- Маразматические заявления Зеленского на последней неделе, я причины не могу понять такой активности. Никто не спрашивает мнение крымчан. Когда Зеленский говорит, что сердце вырвали, он не спрашивает тех, кто сегодня с ним руководит Украиной, как они разворовывали Крым, - также отметил Сергей Аксенов.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к России с речью, в которой назвал Крым «сердцем Украины» и попросил российскую сторону «вернуть» полуостров. А сразу после этого украинский лидер подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» и «реинтеграцию» Крыма.