Иран заявил о готовности начать в течение суток процесс обогащение урана до 60% Фото: REUTERS

Тегеран имеет возможность всего в течение 24 часа приступить к обогащению урана до 60%. Об этом заявил вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

- Да, у нас есть такой потенциал. Если будет отдано соответствующее распоряжение, то с мы можем начать делать это в течение 24 часов, - высказался Али Акбар Салехи, отвечая на вопрос журналиста о возможности обогащения урана до 60%. Его слова приводит телерадиовещательная корпорация IRIB.