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Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепления иммунитета

Одним из самых эффективных методов для защиты организма является вакцинация, считает врач
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал россиянам о том, как правильно можно поддержать свой иммунитет, а какие методы вовсе неэффективны.

На своей странице в Instagram доктор написал, что одними из худших способах укрепления иммунитета. Так, среди них он выделил БАДы, иммуномодуляторы, ряд известных народных средств, в том числе чрезмерное употребление лука и чеснока.

При этом, не помогают в защите организма элеутерококк и эхинацея. Нет смысла, как отмечает врач, пользоваться амулетами от вирусов и гомеопатией.

Однако отказ от вредных привычек, здоровый сон и полноценное питание в сочетании с умеренными физическими нагрузками как раз могут оказать благоприятное действие на сопротивляемость организма всевозможным инфекциям.

По мнению Комаровского, пока еще одним из самых эффективных методов для защиты организма является вакцинация.

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