Вакцину «Спутник V» усовершенствуют до спрея

Назальная форма российской вакцины против коронавируса "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем. Однако вводить ее будут исключительно врачи. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V", только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, - объяснила Ракова в эфире Первого канала.