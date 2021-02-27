Врач предупредила о нетипичных симптомах инфаркта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инфаркт чаще всего дает о себе знать резким скачком давления, болью в груди и появлением отдышки у человека. Однако у этой болезни, как и у ряда других, есть свои "скрытые" симптомы. Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала нетипичные признаки инфаркта и озвучила факторы риска развития этого заболевания.

Так, по ее мнению, больше других инфаркту подвержены женщины и пациенты с сахарным диабетом. Бывают случаи, когда переживший приступ, даже не знает о произошедшем. Например, человек перенес инфаркт, но ему стало известно об этом во время планового обследования у врача.

Гаврилюк добавила, что если говорить о боли при инфаркте, то в некоторых случаях она может быть не в области груди.

- Описаны варианты, когда болит шея слева, челюсть слева, левая рука. Обычно боли левой руки сопровождают боли в грудной клетке. Но иногда при остром инфаркте миокарда болит только левая рука. Описаны даже случаи, когда болел только левый мизинец, - рассказала кардиолог "Пятому каналу" (5-tv.ru).