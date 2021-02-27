В Швейцарии 16 человек скончались после прививки от коронавируса Фото: REUTERS

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic изучило более трех сотен уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса.

Отмечается, что в 16 случаях были зарегистрированы летальные исходы после прививки. Об этом говорится сообщении на сайте правительства Швейцарии.

- По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от коронавирусной инфекции в Швейцарии, - отметили в Swissmedic.

Однако там же уточняется, что пока нет никаких доказательств, которые могли бы указывать на то, что причиной смертей стала именно вакцина.

- В 16 (летальных) случаях люди умерли через разные временные промежутки после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, у большинства из них уже были серьезные заболевания, - отмечается в сообщении агентства.