Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Елена Малышева и Андрей Продеус назвали "суперпродукты" для продления жизни

Врачи рассказали об особой их употребления
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Елена Малышева

Елена Малышева

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о "суперпродуктах", которые могут помочь продлить жизнь.

По словам экспертов-телеведущих, прежде всего речь идет о еде, которая богата растительным белком. Именно замена в рационе животного белка на растительный снижает риски смерти человека от онкологических заболеваний, а также гипертонии, инсульта и инфаркта.

В программе врачи рассказали, что считают лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.

Время здоровья