Коронавирус начал проявлять черты сезонной инфекции, заявила эпидемиолог Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в ближайшие несколько лет может стать сезонной инфекцией, у заболевания уже начали проявляться соответствующие признаки. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у covid-19 начинают проявляться, - объяснила эксперт ТАСС.

Также представитель ведомства отметила, что об этом, например, может свидетельствовать значительный рост заболеваемости осенью прошлого года.

Пшеничная напомнила, что в России подъем заболеваемости обычно приходится на осень и весну. В связи с этим, в теории подобные подъемы по заболеваемости коронавирусом тоже могут, считает эксперт.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые уже изобрели несколько вакцины против covid-19. Сейчас в стране продолжается вакцинация граждан.

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