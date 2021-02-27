"Малыш без эмоций": Врачи по ошибке диагностировали у ребенка COVID-19 вместо редкого заболевания

В период пандемии многое стало возможно в помощью интернета, в том числе стали доступны консультации с медиками. Однако именно эта онлайн-диагностика оказалась роковой ошибкой.

Маленький Хьюго Дато (Hugo Dato) больше не может плакать, улыбаться и вообще общаться со своей семьей из-за синдрома Кавасаки, который не удалось вовремя диагностировать. В свои полтора года малыш уже малыш пережил сердечный приступ. Его сердце перестало биться, когда он был на руках у мамы. Обратившись за помощью к медикам женщине рассказали и редком заболевании у ее сына.

Оказалось, что за некоторое время до случившегося ребенок заболел. После записи на прием к онлайн-врачу, семье сказали, что идти в больницу не обязательно - "у вас ковид", услышали родители.

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