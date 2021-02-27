Последние новости на утро 27 февраля 2021: В Швейцарии 16 человек скончались после прививки от COVID-19

В Швейцарии 16 человек скончались после прививки от COVID-19 Фото: REUTERS

Последние новости на утро 27 февраля 2021: В Швейцарии 16 человек скончались после прививки от коронавируса. Об этом говорится в отчете агентства по терапевтической продукции Swissmedic, эксперты которого изучили более 350 уведомлений о побочных действиях препарата. Однако пока нет никаких доказательств того, что причиной смертей стала именно вакцина: люди умерли через в разное время после введения вакцины, их средний возраст составлял 86 лет, а также у большинства из испытуемых граждан были серьезные заболевания.

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