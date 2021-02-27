США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу журналиста Хашукджи

Энтони Блинкен сообщил о введении визовых санкций против 76 граждан Саудовской Аравии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

- Я объявляю "Запрет Хашукджи", новые визовые ограничения… Это позволяет вводить визовые ограничения на лица, которые, действуя от лица иностранных правительств, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы. - заявил Блинкен.

Он также отметил, что в первую очередь госдепартамент США ввёл на основании "Запрета Хашукджи" визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии, причастным, по мнению США, к угрозам находящимся за рубежом диссидентам власти Саудовской Аравии, а также к убийству Хашукджи.

Госсекретарь подчеркнул, что США намерены наказывать тех, кто преследует диссидентов и журналистов.