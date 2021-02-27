В НАТО высоко оценили российский зенитный комплекс "Панцирь"

В НАТО назвали «Панцири» идеальным средством против беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО назвала российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами. В организации также отметили, что такие угрозы придётся устранять в приоритетном порядке перед началом операций. НАТО сообщила об этом в отчёте Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса.

В документе также отмечается, что ЗРПК "Панцирь-С" разработали, чтобы защищать дальнобойные системы ПВО от ударов высокоточного оружия и чтобы точечно защищать объекты от самолётов и вертолётов противника.