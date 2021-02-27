Леди Гаге вернули её похищенных бульдогов

Похищенные у американской певицы Леди Гаги два французских бульдога найдены целыми и невредимыми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два французских бульдога Леди Гаги вернулись к хозяйке после того, как их привела в полицейский участок женщина, нашедшая собак на улице. Об этом сообщили в полиции Лос-Анджелеса.

Представители Леди Гаги подтвердили, что домой вернулись именно Коджи и Густав. Напомним, в четверг, 25 февраля, неизвестные напали на ассистента певицы во время прогулки с тремя её бульдогами в Голливуде. Один питомец (Мисс Азия) смог сбежать, но двух других похитили. Помощник был ранен выстрелом. После этого Леди Гага объявила вознаграждение в полмиллиона долларов за возвращение Коджи и Густава.

В полиции также уточнили, что женщина, которая привела собак в участок, никак не связана с грабителями - она нашла бульдогов на улице, довольно далеко от места, где их похитили. Сейчас преступников продолжают искать. Полиция пока не знает, знали ли нападавшие о том, кому принадлежат бульдоги.