В России с 2023 года собираются ввести трудовые книжки нового образца

С 1 января 2023 года в России могут появиться новые трудовые книжки Фото: Олег Укладов

Министерство труда и социальной защиты готовит введение трудовых книжек нового образца с 1 января 2023 года, сообщается в пакете документов, подготовленном в ведомстве.

Напомним, с 1 января 2021 в России ввели электронные трудовые. С 2023 года Минтруд предлагает ввести новый образец бумажных трудовых книжек. Документ в новом виде сменит существующий вариант трудовых, но прежние версии документов останутся действительными ещё неограниченное время, сообщает "Российская газета".

Работодателей также не обяжут сменить трудовые книжки подчинённых и бланки вкладышей для них.