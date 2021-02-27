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Премьер-министр Чехии из-за коронавируса запретил гражданам пересекать границы районов

С 1 марта ездить по стране можно только для ухода за близкими и работы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премьер-министр Чехии призвал ограничить передвижение жителей страны

Премьер-министр Чехии призвал ограничить передвижение жителей страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чехии на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и роста заболеваемости коронавирусом ввело новые ограничения на три недели. С 1 марта жителям республики нельзя будет пересекать границы районов проживания, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. О решении, принятом на заседании правительства, сообщил телеканал T24.

Передвигаться по стране можно только ради поездок на работу и ухода за больными родственниками, но для этого потребуется документ, подтверждающий необходимость поездки. Например, справка с работы.

На сайте МВД Чехии также сказано, что граждане могут заполнить заявление для поездки в другой район. В нём они должны указать причину срочного дела. Бланк для заявления также опубликован на сайте чешского МВД.