Премьер-министр Чехии из-за коронавируса запретил гражданам пересекать границы районов

Премьер-министр Чехии призвал ограничить передвижение жителей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чехии на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и роста заболеваемости коронавирусом ввело новые ограничения на три недели. С 1 марта жителям республики нельзя будет пересекать границы районов проживания, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. О решении, принятом на заседании правительства, сообщил телеканал T24.

Передвигаться по стране можно только ради поездок на работу и ухода за больными родственниками, но для этого потребуется документ, подтверждающий необходимость поездки. Например, справка с работы.

На сайте МВД Чехии также сказано, что граждане могут заполнить заявление для поездки в другой район. В нём они должны указать причину срочного дела. Бланк для заявления также опубликован на сайте чешского МВД.