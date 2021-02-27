Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Сил специальных операций военнослужащих и ветеранов. Глава государства также поблагодарил их за готовность действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира в интересах Российской Федерации. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении Владимира Путина также сказано, что Вооружённые силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности. Также отмечается, что в Вооружённых силах России "есть закаленные, испытанные бойцы".

- Вы не раз доказывали это, когда побеждали "не числом, а уменьем", наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности, и уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу, - добавил президент Путин в своём поздравлении.

Напомним, с 2015 года в России 27 февраля празднуют День сил специальных операций.