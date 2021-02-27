Послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы к месту убийства Бориса Немцова

Посол Великобритании Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова. Фото: Посольство Великобритании в Москве

Послы США, Великобритании и Латвии в России посетили Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был убит политик Борис Немцов.

- Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова - российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан, - сказано в сообщении пресс-секретаря дипмиссии США Ребекки Росс в Twitter-аккаунте дипмиссии.

В Telegram-канале посольства Великобритании сказано, что посол Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы к месту его гибели.

- Он пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России, - добавили в британской дипмиссии.

Посольство Латвии сообщило в своём Twitter, что возложить цветы в память о Борисе Немцове пришёл посол Марис Риекстиньш.

Как сообщал сайт KP.ru, в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту Немцова убили, выстрелив в него не менее шести раз. Преступник находился в салоне автомобиля белого цвета.