За январь 2021 года в России вдвое снизилось число выданных кредитных карт

Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума Фото: Анастасия Осипова

Российские банки ужесточили в январе 2021 года одобрение выдачи кредитных карт. Оформить такую карту смогли лишь 28% людей, подавших заявку. Количество выданных карт за первый месяц года сократилось в два раза по сравнению с декабрём 2020 года, сообщили в бюро кредитных историй "Эквифакс". Отмечается также, что те, кому кредитную карту одобрили, забирают её рекордно быстро.

В "Эквифакс" сообщили, что число одобренных за январь 2021 года карт снизилось до 578 тысяч - на 17% по сравнению с январём 2020 года.

- Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую - консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений – в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее – 37%, - рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Олег Лагуткин.

При этом средний лимит по кредитным картам остался примерно таким же, как и ранее, увеличившись всего на 0,6% до 65,2 тысячи рублей. Однако объём выданных в общем счёте средств сократился на 43% и составил 37,7 миллиарда рублей.

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