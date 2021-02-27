Владимир Жириновский ответил на вопрос, когда он уйдёт из политики

Лидер ЛДПР пришел в Clubhouse - к продвинутым слушателям и читателям «Комсомолки» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил в интервью обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову и радиоведущему Валентину Алфимову, что ему всегда найдётся место в российской политике, отвечая на вопрос, когда он собирается завершать карьеру.

- Никогда не уйду, никуда не собираюсь, для меня всегда найдется место для моей работы, поэтому очень рад, что я в самое тяжёлое время для России нахожусь на политическом олимпе, пусть небольшой участок, но эта тусовка всегда на высшей государственной власти, буду всегда, до упора, до последнего вздоха. Это моя работа, моя жизнь, - ответил Владимир Жириновский на вопрос одного из слушателей эфира в Clubhouse.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте KP.ru.