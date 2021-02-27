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Коронавирус Covid-19

В России за сутки зафиксировано 11 тысяч новых заражённых коронавирусом

Выздоровели 16 тысяч человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 85 743 летальных исхода

За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 85 743 летальных исхода

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 11 534 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что новы заражённые сегодня, 27 февраля, есть во всех 85 регионах России. Среди них у 11,6% не было никаких симптомов COVID-19. Общее число зафиксированных случаев заражения в России составляет 4,2 миллиона человек.

Пятью регионами с наибольшим числом заболевших стали Москва с 1 825 случаями заражения коронавируса, Санкт-Петербург с 951 заражённым, Московская область (558 человек), Нижегородская и Воронежская области, где за сутки выявили 395 и 296 новых заражённых соответственно.

Число погибших от коронавируса в России достигло 85 743 человек. За последние сутки умерли 439 человек.

За минувшие 24 часа выписались после лечения от коронавируса 16 020 человек, а с момента начала пандемии коронавируса в России выздоровели уже почти 3,8 миллиона человек.