В Москве 27 февраля 2021 ожидается похолодание и сильная гололедица

Облачная погода, небольшие осадки и около нуля градусов ждет москвичей в субботу, 27 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву 27 февраля 2021 года придёт похолодание с ветром и снегопадом. Температура днём будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, а в ночь на 28 февраля опустится до минус семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московской области температура составит днём от минус трёх до плюс двух градусов, а ночью похолодает до минус 14.

Кроме того, синоптики сообщают, что в Москве усилится до 5 - 10 метров в секунду западный и северо-западный ветер. В регионе объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за сильной гололедицы.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству РИА Новости, что прошедшая ночь стала самой тёплой за текущую зиму. Минимальная температура в Московском регионе составила плюс 2,2 градуса.