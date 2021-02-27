Жириновский рассказал, сколько он весит

В интервью Гамову Владимир Жириновский рассказал об Украине, Пашиняне и весе чиновников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Жириновский рассказал во время беседы с обозревателем "Комсомольской правды" Александром Гамовым и ведущим Радио "КП" Валентином Алфимовым, что весит 95 килограмм и стремится похудеть до 90.

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- 95. И я стараюсь пять убрать, чтобы было 90, - ответил на вопрос Гамова в Clubhouse лидер партии ЛДПР.

Александр Гамов также отметил, что проводит эфир, надев рубашку, которую Владимир Жириновский подарил ему в 2009-м году в кафе "Кризис жанра".

- Но я вот в вашей рубахе утонул - она мне великовата... Скажите, какого, на ваш взгляд, веса должен быть чиновник, политик? Я не знаю там. Оптимальный вес. Узаконенный, - спросил журналист "КП" у Владимира Жириновского.

Политик отметил, что несколько лет назад определял предельный вес для чиновника в 80 килограмм, но сейчас понимает, что этот вес могут удержать не все, поэтому принял за стандарт 100 кг.

- Да. Больше ста килограмм – чиновник должен понять, что ему придется увольняться с работы. Он самоубийца. Он себя губит, это удар по его здоровью. Государство тратит на него деньги – лечение, лекарства. А он объедается каждый день. Так же нельзя! Это просто культура питания. Лишний вес – это просто чудовищно! - добавил глава ЛДПР.