Минобрнауки предложило обязать мигрантов трижды в год сдавать экзамен по русскому языку

Минобрнауки предложило обязать иностранных рабочих сдавать экзамен по русскому языку каждые три года, а не раз в пять лет, как сейчас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство науки и высшего образования России предложило обязать мигрантов три раза в год сдавать экзамен, подтверждающий владение русским языком. Проект ведомства опубликован на портале нормативных актов.

При этом сократится только срок действия сертификата о знании русского языка, который сейчас необходим для оформления разрешения на работу. Сертификат для разрешения на временное проживание в России будет действителен, как и раньше, три года. А сертификат для получения разрешения вида на жительство останется бессрочным. При аннулировании вида на жительство сертификат будет также аннулирован.

Напомним, сейчас сертификат о владении русским языком можно оформить в образовательных организациях, которые могут проводить экзамены по русскому языку в качестве иностранного, по истории России и основам российского законодательства.

Данные полученных сертификатов вносят в базу данных "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации".

Ранее сайт KP.ru рассказывал о том, как проходит экзамен на знание русского языка для мигрантов.