Правительство РФ выделило Самарской области 4,5 млрд рублей на дороги

Средства предназначены для опережающей реализации важнейших для региона инфраструктурных проектов

На заседании правительства РФ приняли решение о выделении Самарской области более 4,5 млрд рублей. Это дополнительные средства на развитие дорожной сети. Ранее принципиальная договоренность о выделении денег была достигнута на встрече главы региона Дмитрия Азарова с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Средства предназначены для опережающей реализации важнейших для региона инфраструктурных проектов. Большая часть — 3 миллиарда 750 миллионов рублей — будет направлена на строительство капиталоемких объектов. Среди них — строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, реконструкция дороги «Тольятти – Ягодное». Также эти средства позволят раньше срока, уже в этом году, завершить строительство нового моста через реку Сок. Еще почти 842 миллиона рублей выделено на ремонт региональных, межмуниципальных и городских дорог.

- У нас серьезные планы на 2021 год. Очень важно, что в этой непростой ситуации мы сохраняем темпы. 304 км дорог мы предполагаем ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали, — заявил Дмитрий Азаров.

Член Комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований, депутат госдумы Леонид Симановский добавил, что развитие дорожной сети в регионах — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ.

- Самарская область успешно исполняет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделенные парламентской Комиссией вместе с Правительством дополнительные средства на 2021 год помогут региону обеспечить выполнение всех планов строительства важных дорожных объектов, – отметил он.