Аналитики S&P назвали три ключевых риска для России в 2021 году

В кредитно-рейтинговом агентстве S&P Global Ratings обозначили три ключевых риска, которые способны оказать влияние на перспективы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings перечислили три основных фактора риска, способные повлиять на рейтинговые перспективы России. Компания включила в список ужесточение санкций со стороны западных стран, внутриполитическую волатильность, транзит власти и ослабление макрополитической конструкции.

Ведущий аналитик S&P Global Ratings по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов сообщил, что нынешний кредитный рейтинг страны подразумевает "умеренное ужесточение санкций" против России со стороны США. Вартапетов заявил, что США постараются избежать применения доллара как оружия в глобальной финансовой системе и не станут вводить такие крайние меры, как запрет на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке, передаёт РБК со ссылкой на презентацию S&P.

Аналитики также сообщили, что негативные сценарии могут усложнить сотрудничество России и Европейского союза в сфере энергоносителей, а также помешают президенту США Джо Байдену восстановить отношения с союзниками.

Старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова считает, что введение новых ограничений не повлияют на российскую экономику или ее суверенный долг значительно. При этом, по словам Слепцовой, эксперты полагают, что санкции США будут слабее санкций Европейских стран, поэтому "пренебрежительно мало" повлияют на ситуацию.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг нефтяной компании "Роснефть" на инвестиционном уровне ВВВ-.