В Литве пациент умер через несколько минут после вакцинации от COVID-19

Доказательств того, что причиной смертей стала именно вакцина, пока не выявлено Фото: REUTERS

В Литве 77-летний мужчина умер через несколько минут после введения ему вакцины от коронавируса, сообщил во время пресс-конференции глава Литовской службы контроля лекарств Гитис Андрюленис. Его заявление опубликовало агентство Delfi.

Глава ЛСКЛ также сообщил, что погибший мужчина привился препаратом AstraZeneca. Пациент страдал от сердечно-сосудистого заболевания, и его смерть никак не связан с вакцинацией от коронавируса.

- Но, поскольку эта смерть произошла сразу после вакцинации, в течение нескольких минут, мы чувствуем необходимость сообщить об этом, - объяснил Андрюленис.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что в Швейцарии после прививки от коронавирeса умерли 16 человек, однако их смерти зафиксированы во время изучения побочных эффектов среди вакцинировавшихся. Связи между введением препарата и смертью привившихся также не выявлено.