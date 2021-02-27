Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" закончатся в конце июня 2021

Клинические исследования "ЭпиВакКороны" с участием 100 добровольцев были начаты 27 июля 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" начались 27 июля 2020 года. Испытания полностью завершатся через полгода после вакцинации последнего участника - в конце июня 2021 года, сообщила сайту KP.ru заместитель руководителя "Вектора" по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

- В условиях эпидемии новой опасной инфекции в России, как и большинстве стран мира, было обновлено законодательство. На сегодня оно позволяет сокращать срок исследований до регистрации вакцины против COVID-19. Мы получили промежуточные итоги клинических исследований, убедились, что вакцина безопасна и вызывает выработку антител. И после этого строго в рамках существующих правил "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована, - рассказала Непомнящих

Она также уточнила, что в одной из групп добровольцев 150 человек в возрасте старше 60 лет, а параллельно проходят испытания вакцины на трёх тысячах добровольцах старше 18 лет, чтобы определить эпидемиологическую эффективность вакцины.

Полный текст интервью заместителя руководителя "Вектора" можно прочитать здесь.