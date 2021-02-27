Григорий Явлинский возложил цветы к месту убийства Бориса Немцова

Григорий Явлинский пришел на Большой Москворецкий мост Фото: Александр БОЙКО

Основатель партии "Яблоко" и бывший депутат Госдумы Григорий Явлинский пришёл на Большой Москворецкий мост в Москве, чтобы почтить память и возложить цвету к месту, где 27 февраля 2015 года был убит оппозиционный политик Борис Немцов.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что место гибели Немцова сегодня посетили также посол США в Москве Джон Салливан, посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Латвии Марис Риекстиньш. Дипломатические представительства всех трёх стран сообщили об этом в своих аккаунтах в социальных сетях.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Преступники выстрелили в него не менее шести раз, скрывшись на белом автомобиле.