Компания Пригожина «Конкорд» опубликовала его адрес и попросила у ФБР вознаграждение за информацию

Компания Пригожина «Конкорд» опубликовала его адрес. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину компания «Конкорд» потребовала от ФБР обещанное вознаграждение за публикацию адреса, по которому можно найти предпринимателя. Такое сообщение пресс-служба организации опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 27 февраля.

К сообщению представители организации прикрепили адрес на улице Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.

- Просим заплатить нам обещанные четверть миллиона долларов за предоставленную информацию, - заявила пресс-служба.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Федеральной бюро расследований сообщило о розыске россиян, в том числе предпринимателя Пригожина, по делу о «вмешательстве в выборы» американского президента в 2016 году. За предоставление сведений о бизнесмене бюро обещало вознаграждение в размере 250 тысяч долларов.

Сам Евгений Пригожин заявил, что американские власти используют тему «российской угрозы» для прикрытия коррупции и оправдания «охоты на ведьм».