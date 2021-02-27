В США три человека погибли при крушении самолёта Фото: Алина НИЗАМОВА

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения одномоторного легкого самолета в штате Джорджия в Соединенных Штатах. Воздушное судно упало в округе Холл. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает местные телевизионный канал WSB.

По данным канала, произошел инцидент вчера вечером. Небольшой самолет вылетел из аэропорта, расположенного в городе Гейнсвилл, и направился в город Дейтона-Бич, штат Флорида. До конечной точки воздушное судно так и не долетело: по неизвестным причинам оно упало в овраг недалеко от пункта отправления.

Сотрудники пожарной службы города Гейнсвилл первыми прибыли на место авиакрушения. В обломках судна они обнаружили тел трех человек.

В результате падения в самолете произошла утечка топлива, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать жителей дома, расположенного рядом с местом крушения.